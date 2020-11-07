Меньшиков загадочно исчез накануне важной даты 

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Бесследно исчез артист Олег Меньшиков . В театре Ермоловой отменили все ноябрьские спектакли с его участием. Актер пропал накануне юбилея, сообщает «КП».

Официальная причина отмены спектаклей — состояние здоровья Меньшикова. Билеты на спектакли с участием Олега Меньшикова 12, 15, 18, 24 и 27 ноября подлежат возврату в кассу.

Однако подробностей в театре не раскрывают.

Театр им. Ермоловой, которым Меньшиков руководит, сейчас закрыт на карантин до 10 ноября. У нескольких сотрудников нашли COVID-19.

Одни считают, что Меньшиков заболел коронавирусом. Другие говорят, что у Меньшикова и раньше бывали «срывы», когда приходилось отменять спектакли с его участием. Третьи полагают, что исчезновение связано с юбилеем. Завтра артисту исполнится 60 лет.

«Он скрылся от всех из-за своего юбилея», — сказал один из сотрудников театра.

СМИ пишут, что подобная загадочность иногда работает на артиста, но странно выглядит для руководителя государственного, бюджетного театра.