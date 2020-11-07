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Меньшиков загадочно исчез накануне важной даты 

Майк Габриелян 30 минут назад
Меньшиков загадочно исчез накануне важной даты
Фото: РИА Новости
Бесследно исчез артист Олег Меньшиков. В театре Ермоловой отменили все ноябрьские спектакли с его участием. Актер пропал накануне юбилея, сообщает «КП».
Официальная причина отмены спектаклей — состояние здоровья Меньшикова. Билеты на спектакли с участием Олега Меньшикова 12, 15, 18, 24 и 27 ноября подлежат возврату в кассу.
Однако подробностей в театре не раскрывают.
Театр им. Ермоловой, которым Меньшиков руководит, сейчас закрыт на карантин до 10 ноября. У нескольких сотрудников нашли COVID-19.
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Одни считают, что Меньшиков заболел коронавирусом. Другие говорят, что у Меньшикова и раньше бывали «срывы», когда приходилось отменять спектакли с его участием. Третьи полагают, что исчезновение связано с юбилеем. Завтра артисту исполнится 60 лет.

«Он скрылся от всех из-за своего юбилея», — сказал один из сотрудников театра.

СМИ пишут, что подобная загадочность иногда работает на артиста, но странно выглядит для руководителя государственного, бюджетного театра.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Меньшиков устроил журналистам скандал на похоронах.
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Общество , Олег Меньшиков
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