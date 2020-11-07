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Звезда фильма «Мальчишки» Владимир Донцов попал в реанимацию 

Майк Габриелян 55 минут назад
Звезда фильма «Мальчишки» попал в реанимацию
Фото: Biletservis.ru
Звезда фильма «Мальчишки», актер Владимир Донцов попал в реанимацию. Об этом сообщает Пятый канал. Артиста отвезли в одну из специализированных больниц Москвы.
По данным СМИ, у Донцова проблемы с сердцем на фоне хронического онкологического заболевания.
Владимир Донцов сыграл в фильмах «Мальчишки», «Пиры Валтасара или ночь со Сталиным», «Удивительный заклад».
Служил в Новом драматическом театре, электротеатре «Станиславский» и театре «Сфера». Играл в спектаклях «Старший сын», «Вишневый сад», «Дачники» и многих других.
Ранее «Рамблер» сообщал, что звездные пенсионеры отказываются от самоизоляции.
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Общество , Владимир Донцов
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