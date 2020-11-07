Звезда фильма «Мальчишки» попал в реанимацию

Все новости на карте

Звезда фильма «Мальчишки», актер Владимир Донцов попал в реанимацию. Об этом сообщает Пятый канал. Артиста отвезли в одну из специализированных больниц Москвы.

По данным СМИ, у Донцова проблемы с сердцем на фоне хронического онкологического заболевания.

Владимир Донцов сыграл в фильмах «Мальчишки», «Пиры Валтасара или ночь со Сталиным», «Удивительный заклад».

Служил в Новом драматическом театре, электротеатре «Станиславский» и театре «Сфера». Играл в спектаклях «Старший сын», «Вишневый сад», «Дачники» и многих других.