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«Это стало крахом всех надежд»: Ефремова отправили по этапу 

Ирина Лебедева 16 минут назад
В трагической истории со смертельным ДТП у Михаила Ефремова все разворачивается не так, как предполагали сам актер и его близкие.
Адвокат-защитник скорее навредил, несмотря на выплаты потерпевшим, от первоначального срока скостили лишь полгода. И вот теперь, вместо местного СИЗО «Водник» Ефремова отправили в колонию общего режима в Белгородскую область.
Поинформации СтарХита, для семьи актера это известие было неожиданным и очень нерадостным.

«Для Сони это стало крахом всех надежд, просто гром среди ясного неба. Она на валерьянке, плачет. Ведь семью об этом даже никто не предупредил — для них это стало жутким сюрпризом…», — приводит журнал слова одного из друзей семьи.

Что же касается локации окончательного пребывания осужденного, то тюремный этап может продлиться от недели до нескольких месяцев, где большую часть времени актер будет находиться в пересыльных тюрьмах, считает адвокат Ефремова.
«Это будет мука для всех»: арестанты СИЗО не рады Ефремову
Как ранее писал «Рамблер», Ефремов хотел заниматься с заключенными СИЗО-5 театральной самодеятельностью и намерен поставить пьесу.

«Самодеятельность в СИЗО и так есть. Ефремов хочет заниматься театральными постановками в свободное от работы в хозотряде время», — рассказал журналистам ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Как уточнил он, известный актёр читал своим сокамерникам пьесу. Ефремов также хотел бы приглашать в СИЗО известных артистов, чтобы те устраивали вечера и творческие встречи.
Однако теперь его планам сбыться не суждено.
Комментарии 4
Общество , Видео , Михаил Ефремов , Алексей Мельников , ФСИН
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