Какой еврейский анекдот Путин рассказал Жванецкому 

— И тут появляется президент, — рассказывал сатирик, — проходит через эту скобу, а она не дребездит, молчит как зарезанная. Я говорю: «Владимир Владимирович, а где же стальная воля, железные нервы?». Пошутил. Ну, ввиду того, что так удачно пошутил, Саша Калягин спросил: «Владимир Владимирович, а можно, Жванецкий с нами побудет?» — Тот отвечает: «Да, пожалуйста, конечно!».
— В кабинете уже сидели президент, Саша Калягин и три стакана чая поставили, третий для меня. А президент рассказывает анекдот — еврейский, но приличный вполне. «Приходит молодой еврей к раввину: „Ребе, вот у меня есть девушка, она меня любит, и я ее люблю, но мы бедные. Чего же мы будем множить бедность — ни вам помочь, никому. Есть девушка побогаче. Я ее не люблю, но она меня любит. Может, мне жениться на ней? Мы будем помогать людям“. Ребе говорит: „Все, женись на богатой!“. Парень исчез на месяц, потом опять появляется: „Я тут подумал, ребе, ну, чего я буду жениться на богатой, я ж ее не люблю. Может, мне жениться на бедной, и просто жить счастливо?“. Ребе говорит: „Ладно, женись на бедной!“. Через месяц парень опять приходит, ребе ему говорит: „Слушай, а ты не пробовал перейти в православие?“.
— Я видел фотографию, — с иронией рассказывал Жванецкий. — Все люди как люди, смотрят на сцену, только я один, как дурак, выгляжу, как-будто хочу сказать: „Посмотрите, с кем сижу!“. Провинция…
— Владимир Владимирович меня приобнял, поцеловал и уехал. После этого, — граждане клянусь! — ко мне в фойе театра выстроилась очередь человек пятьсот. По разным вопросам. Не скажу, что кому-то помог, но выслушал всех! — с юмором вспоминал сатирик.