Какой еврейский анекдот Путин рассказал Жванецкому 

Популярный сатирик часто рассказывал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным на открытии московского театра Et Cetera в 2005 году

На церемонию Жванецкого пригласил худрук театра Александр Калягин . Всех гостей проводили через железную скобу, как в аэропорту, нужно было выкладывать металлические предметы. Калягин предложил постоять с ним на улице, «подождать еще одного человека».

— И тут появляется президент, — рассказывал сатирик, — проходит через эту скобу, а она не дребездит, молчит как зарезанная. Я говорю: «Владимир Владимирович, а где же стальная воля, железные нервы?». Пошутил. Ну, ввиду того, что так удачно пошутил, Саша Калягин спросил: «Владимир Владимирович, а можно, Жванецкий с нами побудет?» — Тот отвечает: «Да, пожалуйста, конечно!».

В результате Жванецкого проводили в кабинет худрука. Отдельный вопрос, как это происходило — повествование об этом Михал Михалыча тянет на отдельную миниатюру: «Моя задница сразу попала в чьи-то теплые руки».

— В кабинете уже сидели президент, Саша Калягин и три стакана чая поставили, третий для меня. А президент рассказывает анекдот — еврейский, но приличный вполне. «Приходит молодой еврей к раввину: „Ребе, вот у меня есть девушка, она меня любит, и я ее люблю, но мы бедные. Чего же мы будем множить бедность — ни вам помочь, никому. Есть девушка побогаче. Я ее не люблю, но она меня любит. Может, мне жениться на ней? Мы будем помогать людям“. Ребе говорит: „Все, женись на богатой!“. Парень исчез на месяц, потом опять появляется: „Я тут подумал, ребе, ну, чего я буду жениться на богатой, я ж ее не люблю. Может, мне жениться на бедной, и просто жить счастливо?“. Ребе говорит: „Ладно, женись на бедной!“. Через месяц парень опять приходит, ребе ему говорит: „Слушай, а ты не пробовал перейти в православие?“.

После этого Жванецкого посадили на самых почетных местах рядом с Путиным, Лужковым и Калягиным.

— Я видел фотографию, — с иронией рассказывал Жванецкий. — Все люди как люди, смотрят на сцену, только я один, как дурак, выгляжу, как-будто хочу сказать: „Посмотрите, с кем сижу!“. Провинция…

Жванецкий из деликатности после представления попытался покинуть высокую компанию, но его не отпустил Путин. Это очень не понравилось Лужкову: „Может не надо при Жванецком?“ — спросил он. На что Путин, по словам Михал Михалыча, ему ответил: „А я считаю, что он очень добрый и хороший человек!“. Спустя какое-то время Путин стал прощаться.