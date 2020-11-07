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Врач рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса 

ТК «Звезда» и ещё 6 15 часов назад
«Нужно бить тревогу»: назван самый опасный симптом COVID
Фото: globallookpress.com
По словам Владимира Болибока, частоту дыхания нужно измерять в спокойной состоянии.
Самым настораживающим симптомом коронавируса нужно считать одышку. Об этом заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Он уточнил, что частоту дыхания нужно измерять в спокойной состоянии. По мнению врача, даже при повышенной температуре человеку дышать становится труднее.

«Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту»», — пояснил Болибок порталу портал «Лента.ру».

Он уточнил, что если дыхание учащается, то это говорит о развитии дыхательной недостаточности. Врач отметил, что одышка очень опасна в сочетании с тахикардией. Если у человека нет повышенной температуры, но при этом имеет учащенный ритм сердца и одышка, то стоит бить тревогу, вызывать врача и делать компьютерную томографию легких, посоветовал Болибок.
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Общество , Роспотребнадзор , Lenta.ru
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