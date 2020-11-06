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Умер Герой России Сергей Палагин 

Вероника Полынина 15 минут назад
Умер Герой России Сергей Палагин
Фото: Wikipedia
В Краснодаре в возрасте 52 лет умер Герой России, летчик Сергей Палагин, передает ТАСС.
По предварительной информации, Палагин скончался от коронавируса. У летчика была двусторонняя пневмония и положительный тест на COVID-19.

«Ушел из жизни Сергей Вячеславович Палагин. Герой России, прославленный летчик, участвовал в контртеррористических операциях на Кавказе», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что Палагин всегда защищал интересы государства — и в бою, и в обычной жизни, много сделал для развития казачества на Кубани. Был помощником атамана Екатеринодарского районного казачьего общества, регулярно проводил уроки мужества в школах. Являлся почетным жителем Краснодара.
Сергей Палагин принимал участие в боевых действиях во время Осетино-ингушского конфликта в 1993 году. Участвовал в "первой" и "второй" чеченских войнах, боевых действиях на территории Дагестана.
В 2004 году ему было присвоено звание Героя России.
Как сообщал «Рамблер», ранее в пятницу стало известно о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого.
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Комментарии
Общество , Михаил Жванецкий , Вениамин Кондратьев , ИТАР-ТАСС
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