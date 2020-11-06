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Мурашко призвал не принимать антибиотики при легком течении COVID-19 

РИА Новости 23 минуты назад
Мурашко предостерег от применения антибиотиков при COVID
Фото: Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Антибиотики при легком течении коронавирусной инфекции не нужны, их назначение может быть опасным, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Антибиотикотерапия не является терапией против коронавирусной инфекции в прямую, использовать антибиотикотерапию (нужно) только при осложнении, при легком течении назначение антибиотиков не нужно и является опасным", — сказал Мурашко в эфире Первого канала.

В регионах из аптек исчезают противовирусные препараты и антибиотики
Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова заявила, что потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны.
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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Первый канал
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