Попова рассказала, когда ждать вторжения гриппа

Сегодня у нас подъём острых респираторных инфекций. Где-то через месяц-полтора мы ждём прихода гриппа, — сообщила в эфире телеканала «Россия 1» руководитель ведомства.

Ранее стало известно, что эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в 47 российских регионах. По данным Роспотребнадзора, в большинстве случаев недельные пороги заболеваемости превышены среди взрослого населения. В ведомстве добавили, что в настоящее время в стране от гриппа привиты свыше 49,5 млн человек, что составляет 33,7% от численности граждан.

Также сообщалось, что вакцина, которая сможет защищать человека одновременно от гриппа и новой коронавирусной инфекции, уже проходит исследования на лабораторных животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Специалисты учреждения разрабатывают препарат на основе рекомбинантного вируса гриппа А, который стимулирует развитие протективного иммунного ответа против гриппа и COVID-19, писал NEWS.ru.