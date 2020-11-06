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Попова рассказала, когда ждать вторжения гриппа в Россию 

News.ru 40 минут назад
Попова рассказала, когда ждать вторжения гриппа
Фото: globallookpress.com
Приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сегодня у нас подъём острых респираторных инфекций. Где-то через месяц-полтора мы ждём прихода гриппа, — сообщила в эфире телеканала «Россия 1» руководитель ведомства.

Ранее стало известно, что эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в 47 российских регионах. По данным Роспотребнадзора, в большинстве случаев недельные пороги заболеваемости превышены среди взрослого населения. В ведомстве добавили, что в настоящее время в стране от гриппа привиты свыше 49,5 млн человек, что составляет 33,7% от численности граждан.
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Также сообщалось, что вакцина, которая сможет защищать человека одновременно от гриппа и новой коронавирусной инфекции, уже проходит исследования на лабораторных животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Специалисты учреждения разрабатывают препарат на основе рекомбинантного вируса гриппа А, который стимулирует развитие протективного иммунного ответа против гриппа и COVID-19, писал NEWS.ru.
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Комментарии 6
Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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