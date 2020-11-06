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Минздрав назвал число пациентов с COVID-19 в стационарах России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Названо число пациентов с COVID-19 в стационарах РФ
Фото: РИА НОВОСТИ
В российских стационарах находится около 250 тыс. пациентов с коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Министр сообщил, что около 650 тыс. вирус-положительных пациентов «находятся на амбулаторном лечении, это практика общемировая», около 250 тыс. — «это те, которые сегодня находятся на стационарном лечении». Мурашко также указал, что «антибиотикотерапия не является терапией против коронавирусной инфекции впрямую». Он отметил, что использовать ее следует «при осложнении, при легком течении назначение антибиотиков не нужно и является опасным», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России тревожной. РФПИ сообщает, что препарат против коронавируса «Авифавир» разрешено применять амбулаторно, он будет предоставляться пациентам бесплатно в рамках ОМС. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие лекарства от коронавируса зарегистрированы в России.
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Общество , Дмитрий Песков , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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