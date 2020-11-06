Звезда «Интернов» госпитализирована после травли 

Звезду «Интернов» Юлию Назаренко-Благую госпитализировали с нервным срывом после травли из-за участия в секте, пишут «Дни.ру».
Актриса рассказала, что ей потребовалась экстренная госпитализация. Врачам пришлось сделать три укола, чтобы снять острый приступ боли.
«Диагнозов несколько поставили, включая нервный срыв… На меня объявлена травля после одной из телепередач. Уже месяц она продолжается», — сообщила Назаренко-Благая.
Актриса пожаловалась на бессонницу и отсутствие аппетита.
«Сплю в день по полтора-два часа. Ем — меня выворачивает. Я никому, даже врагу не пожелала бы того, что сейчас со мной происходит», — заявила она.
20 октября в эфире программы «Прямой эфир» старший сын звезды «Интернов» Николай Назаренко рассказал, что не общался с матерью уже год из-за того, что она якобы состоит в секте. По словам Николая, он отказался верить в то же, что и мать, после чего она лишила его жилплощади. Присутствовавшая в студии актриса Светлана Пермякова подтвердила слова молодого человека и рассказала, что однажды Юлия пригласила ее на концерт этой секты.
Как сообщал «Рамблер», 43-летняя Юлия Назаренко-Благая получила широкую известность после исполнения роли старшей медсестры Риты в сериале «Интерны».