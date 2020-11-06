Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Звезда «Интернов» госпитализирована после травли 

Вероника Полынина 10 минут назад
Звезда «Интернов» госпитализирована после травли
Фото: Instagram
Звезду «Интернов» Юлию Назаренко-Благую госпитализировали с нервным срывом после травли из-за участия в секте, пишут «Дни.ру».
Актриса рассказала, что ей потребовалась экстренная госпитализация. Врачам пришлось сделать три укола, чтобы снять острый приступ боли.

«Диагнозов несколько поставили, включая нервный срыв… На меня объявлена травля после одной из телепередач. Уже месяц она продолжается», — сообщила Назаренко-Благая.

Актриса пожаловалась на бессонницу и отсутствие аппетита.

«Сплю в день по полтора-два часа. Ем — меня выворачивает. Я никому, даже врагу не пожелала бы того, что сейчас со мной происходит», — заявила она.

20 октября в эфире программы «Прямой эфир» старший сын звезды «Интернов» Николай Назаренко рассказал, что не общался с матерью уже год из-за того, что она якобы состоит в секте. По словам Николая, он отказался верить в то же, что и мать, после чего она лишила его жилплощади. Присутствовавшая в студии актриса Светлана Пермякова подтвердила слова молодого человека и рассказала, что однажды Юлия пригласила ее на концерт этой секты.
Как сообщал «Рамблер», 43-летняя Юлия Назаренко-Благая получила широкую известность после исполнения роли старшей медсестры Риты в сериале «Интерны».
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
Комментарии
Общество , Светлана Пермякова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение