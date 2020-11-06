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Население России сократилось за 9 месяцев 2020 года на 387,1 тыс. человек 

ТАСС 59 минут назад
Названы масштабы сокращения населения России
Фото: РИА Новости
Население России сократилось за 9 месяцев 2020 года на 387,1 тыс. человек, это на 150,2 тыс. больше, чем в 2019 году — Росстат.

Младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась в сентябре 2020 года на 9,2%, а в целом за 9 месяцев года — на 13% по отношению к аналогичным периодам 2019 года. "За 9 месяцев младенческая смертность снизилась на 13,0% — с 5 тыс. 568 случаев в январе-сентябре 2019 года до 4 тыс. 845 случаев за девять месяцев 2020 года", — следует из данных.
Как отметили в Росстате, в сентябре младенческая смертность — смертность в возрасте до 1 года — снизилась на 9,1% или на 55 случаев: в сентябре 2019 года умерли 596 младенцев, тогда как в сентябре 2020 года — 541 младенец.
В целом показатель снизился в 39 регионах страны в сентябре. С начала года снижение зафиксировано в 58 регионах.

"Максимальное снижение младенческой смертности показали такие регионы, как Республика Коми и Республика Мари Эл (снижение на 80%, с 5 до 1 смерти младенцев), Камчатский край (снижение на 66,7%, с 6 до 2 смертей младенцев), Саратовская область (снижение на 63,6%, с 11 до 4 смерти младенцев), Ленинградская область (снижение на 57,1%, с 7 до 3 смертей младенцев)", — добавились Росстате.

Смертность от коронавируса в Европе выросла на 40% за неделю
По данным ведомства, в Москве в сентябре младенческая смертность снизилась на 35,2% — с 54 до 35 случаев, в Московской области — на 40%, с 30 до 18 случаев, в Санкт-Петербурге младенческая смертность выросла на 6,7% — с 15 до 16 случаев.
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Общество , Росстат
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