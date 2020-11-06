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Лекарство от коронавируса «Авифавир» сделают бесплатным для пациентов 

Lenta.ru и ещё 12 1 час назад
Лекарство от коронавируса сделают бесплатным
Фото: ТАСС
Противовирусный препарат «Авифавир» будет бесплатным для пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

«Применение "Авифавира" для амбулаторного лечения стало возможным благодаря получению постоянного регистрационного удостоверения Минздрава России. "Авифавир" будет применяться по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача», — говорится в сообщении.

В фонде также напомнили, что препарат уже предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС пациентам, которые проходят лечение от коронавируса в медицинских учреждениях.
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Общество , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , Москва
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