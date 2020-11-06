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Пермские власти займутся дорогой в деревне, где просили помощи у Меркель 

РИА Новости 1 час назад
Власти отреагировали на просьбу россиян к Меркель
Фото: РИА Новости
Местные власти в 2021 году планируют принять на баланс бесхозную дорогу в деревню под Пермью, жители которой просили канцлера Германии присоединить к ФРГ и отремонтировать проезд в их населенный пункт, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
Ранее в соцсетях появилась информация, что жители деревни Косотуриха в Пермском крае просят канцлера Германии Ангелу Меркель присоединить разбитую районную дорогу к ФРГ и отремонтировать ее, так как местные власти приводить в порядок проезжую часть отказываются, апеллируя к бесхозности земельного участка. Дожидаясь ответа, жители ремонтируют дорогу своими силами. По их словам, зимой ни "скорая", ни школьный автобус проехать по разрушенному дорожному полотну не могут.
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"Автомобильная дорога Пермь — Усть-Качка — Косотуриха на балансе района не значится. Ее оформление и принятие на баланс планируется в 2021 году. На сегодняшний день указанная дорога находится в удовлетворительном состоянии. Транспортная доступность деревни Косотуриха обеспечена в полном объеме… в том числе в зимний период, как для экстренных служб, так и для местных автобусов", — процитировали в краевом минтрансе ответ администрации Пермского муниципального района.

Собеседница агентства уточнила, что решение о приоритетных объектах дорожного ремонта муниципальные образования принимают самостоятельно.
По информации районных властей, жители совсем недавно стали жаловаться на состояние проезжей части, впервые это произошло 1 октября, при этом в деревню можно проехать по второй асфальтированной дороге от трассы Пермь — Усть-Качка.

"При возникновении аварийных дефектов они будут своевременно ликвидироваться", — заверили в райадминистрации.

По данным краевого минтранса, Пермский район ежегодно получает субсидию из регионального дорожного фонда Пермского края. Так, в 2019 году сумма поддержки составила 119,1 миллиона рублей, еще 159 миллиона рублей район получил на приведение в порядок дорожных объектов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2020 году объем поддержки муниципалитета был увеличен на 22% и составил 145,8 миллиона рублей, кроме того, 100 миллионов рублей направлены на дорожный ремонт в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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Общество , Ангела Меркель , Минтранс РФ , РИА Новости
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