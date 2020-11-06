Прощания со Жванецким не будет

Поклонники Михаила Жванецкого не смогут проститься с ним. Гражданской панихиды не будет из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости . Об этом рассказал Олег Сташкевич, представитель Михаила Жванецкого.

«Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить. Не знаю насчет похорон еще, выясняем, Михаил Михайлович только сегодня умер. Все в процессе», — сказал Сташкевич.

Причиной смерти он назвал болезнь, не уточнив никаких подробностей.

Из-за смерти Жванецкого федеральные телеканалы изменили сетку вещания. На «России-1», где писатель был «дежурным по стране», покажут документальный фильм. Своими воспоминаниями поделятся его друзья. На «НТВ» повторят программу «Квартирник у Маргулиса» с участием Жванецкого. На «Первом» также готовят к выходу в эфир документальный фильм.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября. Месяц назад он решил уйти со сцены.