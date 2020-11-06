Прощания со Жванецким не будет

Поклонники Михаила Жванецкого не смогут проститься с ним. Гражданской панихиды не будет из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости. Об этом рассказал Олег Сташкевич, представитель Михаила Жванецкого.
«Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить. Не знаю насчет похорон еще, выясняем, Михаил Михайлович только сегодня умер. Все в процессе», — сказал Сташкевич.
Причиной смерти он назвал болезнь, не уточнив никаких подробностей.
Из-за смерти Жванецкого федеральные телеканалы изменили сетку вещания. На «России-1», где писатель был «дежурным по стране», покажут документальный фильм. Своими воспоминаниями поделятся его друзья. На «НТВ» повторят программу «Квартирник у Маргулиса» с участием Жванецкого. На «Первом» также готовят к выходу в эфир документальный фильм.
Михаил Жванецкий умер 6 ноября. Месяц назад он решил уйти со сцены.