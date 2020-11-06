Собянин отреагировал на смерть Жванецкого

«Не стало Михаила Михайловича Жванецкого. Человек огромного таланта, абсолютно неповторимый. Веселый и грустный, ироничный и мудрый. Его афоризмы поднимали настроение и уходили в народ — лучшее признание для автора. Соболезную родным, друзьям, поклонникам. Светлая память мастеру», — написал мэр Москвы.