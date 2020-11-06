Собянин отреагировал на смерть Жванецкого

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Жванецкого. Об этом он написал в своем Twitter.
«Не стало Михаила Михайловича Жванецкого. Человек огромного таланта, абсолютно неповторимый. Веселый и грустный, ироничный и мудрый. Его афоризмы поднимали настроение и уходили в народ — лучшее признание для автора. Соболезную родным, друзьям, поклонникам. Светлая память мастеру», — написал мэр Москвы.
Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В 1960-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Написал за это время более 300 миниатюр и монологов для актеров Романа Карцева и Виктора Ильченко. В 1988 году создал Московский театр миниатюр. В октябре 2020 года Михаил Жванецкий принял решение оставить концертную деятельность из-за своего возраста.