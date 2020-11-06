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Коллеги Жванецкого назвали причину его смерти 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Коллеги Жванецкого назвали причину его смерти
Фото: РИА Новости
Представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич назвал болезни и возраст причинами смерти писателя.

«Неизвестно, когда будут похороны. Причина — возраст, болезни, никакой другой причины нет», — заявил он в комментарии «360».

Сатирик Семен Альтов, в свою очередь, предположил, что отказ от концертной деятельности приблизил конец Жванецкого.

«Эта ответная любовь зала была ему нужна. Она, как аппарат искусственного дыхания, поддерживала его. То, что он отказался от выступлений — наверное, лишившись этого кислорода… Возможно, именно это и приблизило конец», — заявил Альтов «360».

Он рассказал, что в последние месяцы жизни Жванецкий плохо себя чувствовал.

«Я знаю, что он был плох, что плохо ходил. Мне говорили», — сообщил Семен Альтов.

Как сообщал «Рамблер», писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Месяц назад представитель Жванецкого заявил, что он отказывается от выступлений из-за возраста и остаток жизни намерен провести дома.
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Комментарии 22
Общество , Семен Альтов , Михаил Жванецкий
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