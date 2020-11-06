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Галкин принёс соболезнования близким Жванецкого 

News.ru 1 час назад
Галкин принёс соболезнования близким Жванецкого
Фото: РИА Новости
Телеведущий Максим Галкин выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого.

Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью, — написал Галкин в Instagram.

Он также принёс свои соболезнования близким Жванецкого.
Как писал NEWS.ru, ещё летом Жванецкий жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. По словам сатирика, он даже не сумел посетить похороны юмориста Анатолия Трушкина, который умер в начале июня в возрасте 78 лет. В детали своих проблем со здоровьем Жванецкий не углублялся.
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Общество , Анатолий Трушкин , Михаил Жванецкий , Максим Галкин
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