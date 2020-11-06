Галкин принёс соболезнования близким Жванецкого 

Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью, — написал Галкин в Instagram.