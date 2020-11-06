Воробьев продлил действие ограничений в Подмосковье 

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил действие ограничений для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 6 ноября.

В частности, до 22 ноября продлеваются запрет на проведение спортивных, досуговых, развлекательных мероприятий, а также работу музеев.

Ранее Воробьев назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе очень непростой. Из-за роста числа госпитализаций власти приняли решение возобновить работу временного госпиталя для пациентов с коронавирусом в «Крокус экспо». По словам главы региона, госпиталь в парке «Патриот» уже наполовину заполнен пациентами с COVID-19.

За последние сутки в регионе выявили 605 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии COVID–19 подтвердился у 90 251 жителя области.