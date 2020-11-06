Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Воробьев продлил действие ограничений в Подмосковье 

Lenta.ru 53 минуты назад
Воробьев продлил действие ограничений в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил действие ограничений для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 6 ноября.
В частности, до 22 ноября продлеваются запрет на проведение спортивных, досуговых, развлекательных мероприятий, а также работу музеев.
Ранее Воробьев назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе очень непростой. Из-за роста числа госпитализаций власти приняли решение возобновить работу временного госпиталя для пациентов с коронавирусом в «Крокус экспо». По словам главы региона, госпиталь в парке «Патриот» уже наполовину заполнен пациентами с COVID-19.
За последние сутки в регионе выявили 605 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии COVID–19 подтвердился у 90 251 жителя области.
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
Последние новости
Умер сатирик Михаил Жванецкий Умер сатирик Михаил Жванецкий Кремль назвал чушью слухи о здоровье Путина и его отставке Кремль назвал чушью слухи о здоровье Путина и его отставке Байден впервые вырвался вперед в решающем штате Байден впервые вырвался вперед в решающем штате
Общество , Андрей Воробьев , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение