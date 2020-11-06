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Обнаружен индикатор тяжелой формы коронавируса 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Обнаружен индикатор тяжелой формы коронавируса
Фото: globallookpress.com
В организме пациентов с тяжелой формой заболевания присутствует особенная молекула.
Ученые из Италии обнаружили молекулу, которая влияет на тяжесть течения коронавируса. Ее можно считать индикатором серьезности заболевания.
По словам ведущего исследователя лаборатории иммунологии и микробиотики Марии Решиньо, молекула запускает процесс иммунного ответа и присутствует в организме тех пациентов, которые переносят болезнь тяжелее. Открытие было сделано недавно и его результаты только готовятся к публикации.
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Группа Решиньо также исследует генетические характеристики женского организма, препятствующие возникновению коронавируса. Исследования показали, что у женщин риск развития тяжелой формы заболевания ниже, сообщает Vesti.ru.
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Общество , Роспотребнадзор , Вести.Ру , Италия
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