Обнаружен индикатор тяжелой формы коронавируса 

В организме пациентов с тяжелой формой заболевания присутствует особенная молекула.

Ученые из Италии обнаружили молекулу, которая влияет на тяжесть течения коронавируса. Ее можно считать индикатором серьезности заболевания.

По словам ведущего исследователя лаборатории иммунологии и микробиотики Марии Решиньо, молекула запускает процесс иммунного ответа и присутствует в организме тех пациентов, которые переносят болезнь тяжелее. Открытие было сделано недавно и его результаты только готовятся к публикации.

Группа Решиньо также исследует генетические характеристики женского организма, препятствующие возникновению коронавируса. Исследования показали, что у женщин риск развития тяжелой формы заболевания ниже, сообщает Vesti.ru.