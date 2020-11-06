«А смерти нет»: вспоминая миниатюры Жванецкого

В миниатюре «Простые вещи» из книги «Восьмидесятые» Жванецкий рассказывал, как начал открывать простые вещи: «Что спать на воздухе лучше. Что жить среди зелени лучше. Что надо поднять упавшего. < > Смеяться, если смешно. Громко. Плакать, если больно. Тихо. Оскорбить может только плохой человек. Хороший уйдет от твоей обиды. < > Не стесняться ходить к врачам. Ходить на могилы. Смерть есть смерть. И до нее какое-то время».

«Зачем бояться смерти? Великие все умерли – и ничего!.. Благодаря им и жизнь есть. Ну если, наконец, подумать. Они же умерли. Вот это всё написали, оставили и ушли. Их уже нет. И ничего И не горюют. Чего ж переживать, когда такие люди, в сто раз умнее, в тысячу талантливее, красивее, трудолюбивее – покойники. И вроде бы ничуть об этом не жалеют»