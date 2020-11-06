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«А смерти нет»: вспоминая миниатюры Жванецкого

Мария Иванова
1 час назад
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. Как сообщал «Рамблер», в октябре Жванецкий закрыл свою передачу и покинул сцену.
«А смерти нет»: вспоминая миниатюры Жванецкого
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В своих выступлениях и книгах сатирик не раз шутил на тему смерти:
«Обращение ко Всевышнему: не надо для улучшения жизни меня забирать к себе. Давай попробуем здесь »
«Что делать?.. За продолжение жизни мы платим старостью. За старость платим смертью Кто виноват, что все так дорого?»
В миниатюре «Простые вещи» из книги «Восьмидесятые» Жванецкий рассказывал, как начал открывать простые вещи: «Что спать на воздухе лучше. Что жить среди зелени лучше. Что надо поднять упавшего. < > Смеяться, если смешно. Громко. Плакать, если больно. Тихо. Оскорбить может только плохой человек. Хороший уйдет от твоей обиды. < > Не стесняться ходить к врачам. Ходить на могилы. Смерть есть смерть. И до нее какое-то время».
Одна из его миниатюр называется «А смерти нет»:
«Зачем бояться смерти? Великие все умерли – и ничего!.. Благодаря им и жизнь есть. Ну если, наконец, подумать. Они же умерли. Вот это всё написали, оставили и ушли. Их уже нет. И ничего И не горюют. Чего ж переживать, когда такие люди, в сто раз умнее, в тысячу талантливее, красивее, трудолюбивее – покойники. И вроде бы ничуть об этом не жалеют»
Общество,Михаил Жванецкий,
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