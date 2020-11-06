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Власти Петербурга анонсировали ужесточение контроля из-за COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Петербурге анонсировали ужесточение контроля
Фото: ТАСС
Контроль за соблюдением ограничительных мер из-за COVID-19 в городе ужесточат, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. Его слова передает ТАСС.
Он анонсировал резкое ужесточение контроля в общественном транспорте, организациях общественного питания и торговли. «Мы будем очень строго смотреть за работой учреждений общественного питания после 23 часов. То есть после 23 часов будем ходить по улицам вместе с полицией, с Роспотребнадзором и предпринимать там самые серьезные меры», — сказал вице-губернатор.
Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о введении новых ограничений в связи с распространением коронавируса. Деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов в городе, за исключением тех, что расположены на автозаправках, вокзалах и в аэропорту, будет приостановлена с 9 по 29 ноября. В аналогичный период запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек. Также будет приостановлен доступ посетителей в детские игровые комнаты в зданиях торговых центров.
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Комментарии
Общество , Евгений Елин , Правительство Санкт-Петербурга , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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