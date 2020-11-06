Россияне обратились с просьбой к Меркель

Жители пермской деревни Косотуриха записали обращение к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель и попросили ее отремонтировать им дорогу. Видео появилось в сообществе «Mash | Мэш» в соцсети «ВКонтакте».

Текст обращения зачитал местный житель Андрей Кулешов. Он объяснил, что Германия была выбрана из-за высокого качества немецких дорог. Как выяснил Mash, жители Косотурихи написали письмо в посольство Германии, предложили присоединить проблемный участок к немецкой дорожной системе и построить там качественную магистраль. Однако пока активисты не получили ответ от властей Германии.

Кулешов рассказал, что по дороге с трудом проезжают машины скорой помощи, пожарные службы и школьные автобусы, а в зимнее время ситуация усугубляется. По словам жителей деревни, они несколько раз обращались в местную администрацию и просили отремонтировать дорогу. Однако чиновники отказали в этом и заявили, что участок — бесхозный. Кулешов отметил, что получил от властей «одни отписки и одни отказы».

Россияне также попытались обратить внимание на проблему еще одним способом. Они выложили на дороге несколько бетонных блоков и назвали это место «Аллеей славы деревни Косотуриха». На каждом из них активисты разместили надпись.