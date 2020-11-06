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Россиянам назвали условие выхода на плато и его длительность 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянам назвали условие выхода на плато и его длительность
Фото: ТАСС
Коронавирусная инфекция COVID-19 — не чума, ее не нужно бояться, но следует опасаться. Об этом вирусолог Анатолий Альтштейн заявил «Лайфу».
Альтштейн, как сообщал «Рамблер», — профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сегодня он высказал мнение, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией перестанет ухудшаться и выйдет на плато, если граждане будут соблюдать меры безопасности достаточно хорошо.
На этом плато заболеваемость пробудет примерно до мая, когда происходит сезонное снижение заболеваемости вирусными инфекциями. Также улучшению ситуации может поспособствовать массовая вакцинация.

«Опасаться есть чего, но бояться не нужно. Ситуация неблагоприятная, но это не чума» — добавил Альтштейн.

26 октября Альтштейн предположил, что Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19 или находится неподалеку от него. При этом он высказал мнение, что в стране еще долго, месяцами, будет выявляться по 16-17 тысяч заболевших в сутки. Сегодня в России было выявлено более 20 тысяч заболевших.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 48,6 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,71 миллиона.
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Общество , Анатолий Альтштейн
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