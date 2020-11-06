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Умер Михаил Жванецкий 

Артём Кульша 41 минуту назад
В возрасте 86 лет скончался известный комик Михаил Жванецкий. Об этом сообщает «Подъем».
По информации телеграм-канала «112», о смерти сатирика сообщили его друзья.
Названа реальная причина ухода Жванецкого со сцены
Жванецкому, как сообщал «Рамблер», было 86 лет. 7 октября его представитель Олег Сташкевич рассказал, что комик решил не демонстрировать общественности потерю своей привычной работоспособности, закрыть свою передачу, закончить концертную деятельность и стареть дома.
Жванецкий родился в Одессе в семье врачей. Он начал писать и исполнять миниатюры и монологи, будучи студентом. В 1960-х годах актер Аркадий Райкин пригласил его в свой театр на должность заведующего литературной частью. Сатирик приобрел популярность выступлениями в московском театре «Эрмитаж».
Он призывал остановить войну в Чечне, выступал в защиту группы Pussy Riot, высмеивал российское телевидение, состоял в белом списке артистов Министерства культуры Украины.
Жванецкий был дважды официально женат, завел пятерых детей. Он был Народным артистом России и Украины, кавалером ордена Дружбы народов и ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, лауреатом премии президента России в области литературы и искусства.
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Общество , Видео , Аркадий Райкин , Михаил Жванецкий
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