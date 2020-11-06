Виталий Зверев. Перчатки не снижают риск заражения коронавирусом. Напротив, они помогают заразиться другими заболеваниями. Об этом заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН

Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. Нет вируса на поверхностях, ни на дверных ручках, руками он не передается. Серьезные исследования на эту тему были проведены, — цитирует специалиста «Интерфакс».

По его словам, на перчатках собираются кишечные бактерии, грибки. Они могут проникнуть в организм, если у человека есть привычка трогать лицо руками.

Без перчаток шанс заражения ниже, поскольку руки — часть врождённого иммунного ответа и на них упомянутые микроорганизмы погибают.