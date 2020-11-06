Академик РАН раскритиковал ношение перчаток 

Академик РАН Виталий Зверев заявил, что перчатки не защищают от COVID-19, но могут способствовать заражению другими заболеваниями. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Зверева, вирус «руками не передается», так как его «нет на поверхностях, ни на дверных ручках».
«Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. (…) Смысл очень плохой в перчатках — люди страдают дерматитом. Руки — наша защита, часть врожденного иммунного ответа», — пояснил академик.
Он также подчеркнул, что перчатками люди «собирают кишечные бактерии и грибы», которые естественная защита рук нейтрализовала бы, и заражаются.
При этом член Российской академии наук призвал подробно рассказывать молодым людям о необходимости правильного ношения масок.
«Если оба носят маску, вероятность заражения 1-2%. Маски на улице не надо носить, надо в метро, транспорте. И объяснения должны быть не в газетах, на телевидении — молодежь этого не смотрит, а в интернете», — уверен Зверев.
«Рамблер» писал, что вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 48,6 миллиона человек. В России заболело более 1,71 миллиона человек.
Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тенденция распространения коронавируса в России «тревожная». Он констатировал, что пандемия развивается, выразил уверенность, что это требует принятия дополнительных мер, и заверил, что они принимаются. По словам Пескова, это меры не связанные с локдауном.