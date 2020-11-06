Мясников рассказал об ошибках при лечении COVID-19

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В беседе с Соловьевым врач согласился с его мнением о том, что на амбулаторном этапе не нужно мешать организму бороться c патогеном.

Мясников привел в пример случай, когда заболевший с легкой формой COVID-19 попал в больницу. Пациент получил большое количество уколов в живот — в итоге он был покрыт синяками.

"Как человек не помер от кровоизлияния в мозг или кровотечения из желудка, непонятно", — заявил медик.

Кроме того, рассказал Мясников , заболевшему давали "лошадиные дозы антибиотиков" и другие серьезные препараты, следуя рекомендациям. По словам врача, пациенту удалось "отбиться" и "оклематься".

Кроме того, Мясников рассказал, что многие люди, когда узнают о заражении коронавирусом, сразу начинают скупать различные препараты и пытаются пройти КТ без назначения медиков.

"Ситуация прекрасная, одышки нет, температура была два дня под 38. Ну живи и радуйся. Ну, у тебя время полежать подумать о своем о чем-то. Нет, все дергаемся. Дергаем скорые помощи, дергаем врачей", — пояснил медик.

Он задался вопросом, что делать пожилому человеку, заразившемуся коронавирусом, с хроническим заболеванием легких, ведь он должен получить квалифицированную помощь, а ее нет, так как медики "занимаются этими напуганными людьми".

В России число подтвержденных случаев возросло до 1 733 440. Выздоровели более 1,2 миллиона пациентов, умерли 29 887 человек.