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«Подлец»: Охлобыстин о Филе из «Интернов» 

Алиса Селезнёва 18 минут назад
«Подлец»: Охлобыстин о Филе из «Интернов»
Фото: соцсети
Актер Иван Охлобыстин в интервью «Собеседнику» выразил сожаления по поводу слов сыгравшего роль Фила Ричардса в сериале «Интерны» Одина Байрона о России.
По словам актера, если бы он изначально знал о сексуальной ориентации Байрона, то был бы более осторожен в своих высказываниях и «казарменном юморе» во время съемок.

«Он видимо застеснялся, зайка-интурист и остается интуристом. Тонкие души слишком для нашей азиатчины», — прокомментировал Охлобыстин то, что Байрон не сразу признался, что он гей.

При этом артист с пониманием отнесся к интервью Одина Байрона американскому изданию, где он негативно высказался о России и самом Охлобыстине. Он предположил, что на родине на Байрона «косо смотрели» из-за долгой работы в России и тому нужен был некий «жест реабилитации».

«И как подтверждение русского народа и России как страны тиранов, Мордора и всего остального — вот такой злодей там есть», — оценил он слова американца о себе.

Охлобыстин также подчеркнул, что лично ему Один Байрон ничего плохого не делал и сейчас он встретил бы его «максимально дружелюбно».

«Жалко, я не знал, что я ему больно сделал. И он подлец, конечно, редкостный. Но все равно очень хороший парень и хороший актер», — заявил он.

«Рамблер» писал, что ранее Иван Охлобыстин высказался об участии своей коллеги Кристины Асмус в эротических сценах в фильме «Текст» и заявил, что всегда будет на ее стороне.
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Комментарии
Общество , Иван Охлобыстин , Кристина Асмус
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