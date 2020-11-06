Российская вакцина прорвала европейскую блокаду 

Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина — министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия , которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной.

В декабре Венгрия начнет импорт небольшого объема российской вакцины от коронавируса. Об этом накануне сообщил глава МИД страны Петер Сийярто . По его словам, Россия начнет поставлять небольшие партии для завершения клинических исследований, изучения вакцины и ее лицензирования в Венгрии. В Будапеште ожидают начала крупных поставок препарата со второй или третей недели января. Кроме того, одна из венгерских компаний хочет заняться производством этой вакцины, сообщил Сийярто.

Лечение коронавируса — в прямом смысле слова больная и актуальная проблема для главы венгерского МИДа. В среду у Сийярто во время визита в Таиланд обнаружили COVID-19, министра поместили в карантин, сообщил ТАСС

Интересна реакция руководства Евросоюза на объявленное намерение одной из стран ЕС обратиться за помощью к России. Нормы Европейского союза допускают ограниченную возможность закупок Венгрией российской вакцины от COVID-19 без европейской сертификации, под собственную юридическую ответственность, сообщил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер. Но совсем недавно из Брюсселя звучали совсем другие, куда более жесткие заявления.

Всего неделю назад другой представитель Еврокомиссии, Эрик Мамер предупредил Венгрию — ей разрешат закупать российскую вакцину лишь в случае сертификации препарата на рынке ЕС. В противном случае «Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», пригрозил чиновник ЕК. Мамер напомнил, что Брюссель подписывает соглашения о поставках только с теми странами, которые будут производить препарат на территории Евросоюза, и не ведет переговоры с Россией или Китаем , отмечал РБК . Отметим, что намерение Будапешта обратиться за помощью именно к России и Китаю отнюдь не было секретом для евробюрократов. Еще в октябре венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил о том, что страна ведет переговоры с Москвой и Пекином на сей счет.

Совета Федерации Внезапное изменение позиции еврочиновников вполне объяснимо, уверен первый зампредседателя комитета по международным делам Андрей Климов . «Я с ними встречался, и могу сказать — их можно назвать карьеристами, часть из них настроено резко антироссийски, но они точно не идиоты. Они чувствуют, что настроения в Европейском союзе — не в пользу противостояния России любой ценой», — отметил сенатор в комментарии газете ВЗГЛЯД. По мнению собеседника, похоже, что в Брюсселе рассчитали — опасность переболеть COVID-19 значит для рядового европейца больше, чем призрак российской угрозы.

«Примерно четверть депутатов Европарламента находятся отнюдь не на антироссийских позициях, — добавил сенатор Климов. — Все эти люди создают определенное отношение к такому явлению. Евробюрократы вынуждены реагировать, чтобы не оказаться без своих кресел».

Что же касается Венгрии, то не секрет — в Евросоюзе эта страна давно действует наособицу, отметил собеседник. «Венгры отстаивают свои суверенные права в области законотворчества, правопорядка, судопроизводства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в вопросах охраны жизни и здоровья своих граждан Будапешт исходит не из политических приоритетов и так называемых „европейских ценностей“, а из того, что жизнь человека — наивысшая ценность», — указал Климов. По мнению сенатора, решение Будапешта заключить соглашение с Россией — это хорошо забытое старое.

«Фармацевтическая промышленность Венгрии ранее имела колоссальный опыт взаимодействия с нашей страной во времена социалистического блока и Совета экономической взаимопомощи», — напомнил сенатор.

Схожего мнения придерживается эксперт клуба «Валдай» , профессор СПбГУ Станислав Ткаченко . «В Венгрии совпали сразу два процесса: во-первых, вторая волна коронавируса накрыла всю Европу, поэтому вакцина действительно нужна, — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. — Во-вторых, сегодня такое противоречие курсу Евросоюза является частью ежедневной политики Венгрии». По мнению политолога, кроме Венгрии в Центральной Европе есть и другие государства, которые «фрондируют по отношению к Евросоюзу — прежде всего, Польша и балтийские страны, где сейчас популярны националистические идеи и партии».

Однако эксперт отметил, что по причине русофобии «Польша бы не стала покупать российскую вакцину». «А вот другие страны Восточной Европы — Чехия, Словакия, Словения, Хорватия — могли бы, ведь у них тоже сейчас национализм на подъеме и есть обостренное чувство независимости по отношению к Евросоюзу», — считает Ткаченко.

Можно предположить, что российским препаратом заинтересовалась еще одна страна ЕС — Австрия. Во всяком случае, судя по сообщению Кремля, накануне Путин и канцлер Себастьян Курц обсуждали по телефону ситуацию с коронавирусом и использование вакцин. Ткаченко подчеркнул:

«Было бы очень хорошо, чтобы российская вакцина стала инструментом внешнеполитического влияния».

«Конечно, сначала надо в нашей стране доказать, что ее можно использовать. Но потом можно будет делиться технологиями с другими государствами, и тогда это станет очень мощным рычагом внешнеполитического влияния России в мире», — заключил эксперт.

Можно констатировать, что у России есть хорошие шансы использовать средство от пандемии COVID-19 в качестве инструмента мягкой силы. Венгрия — далеко не единственная страна, готовая приобрести созданное в России средство от COVID. Еще в августе, по данным МИД, желание закупить российскую вакцину от коронавируса изъявили 27 стран . «Это разные формы, в том числе: в ходе совместных разработок вакцины, клинических исследований, закупок, локализации производства на территории иностранных государств и гуманитарной помощи», — перечислила тогда на встрече с Путиным вице-премьер Татьяна Голикова

О желании наладить совместное с Россией производство вакцины в начале ноября заявил глава МИД Египта

В пятницу президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о намерении переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о планах закупки «Спутника V», передал ТАСС . Напомним, что еще в августе Фернандес поздравил от своего имени и от имени своих соотечественников российских ученых с регистрацией вакцины от коронавируса. А в нынешний понедельник аргентинский лидер сообщил, что у его страны есть возможность приобрести 25 млн вакцин в период с декабря по январь.

«Когда некоторые говорят о России, мне кажется, они даже не понимают, о чем речь. Это мировая держава, у которой 28 нобелевских премий, — цитировал Фернандеса Первый канал. — Страна, имеющая огромный научный потенциал и передовые технологии.

Некоторые, похоже, не знают, что биполярного мира больше нет.

Мы никогда не были так близки к тому, чтобы положить конец этой пандемии».

Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриев, партии «Спутника V» для Аргентины будут произведены партнерами РФПИ в Индии, Китае и Южной Корее.

Напомним, что Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от нового вируса — «Спутник V» в августе. В октябре президент сообщил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал второй российский препарат, оберегающий от заражения коронавирусом. А в пятницу Путин констатировал, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина — разработка Центра им. Чумакова РАН. На прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию «Спутника V».

Россия, таким образом, выступает достойно в мировом состязании по разработке вакцины от нового вируса. По данным ВОЗ от 3 ноября, в мире около 150 вакцин-кандидатов, которые находятся на стадии доклинических испытаний, и 47 вакцин проходят клинические испытания.

Первыми на клинический этап вышли различные китайские НИИ (включая Уханьский институт) и фармкомпании. На втором месте — совместный проект Оксфордского университета и британо-шведского гиганта AstraZeneca, на третьем — московский Центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, создатель «Спутника V». Число стран, вышедших на 2-й, клинический этап непрерывно пополняется — так, накануне Турция объявила о старте испытаний вакцины собственного производства. США на этом фоне отметились обвинениями в адрес России, а также Китая и Ирана в том, что они якобы пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавируса.