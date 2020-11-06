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Россиянам предложили поработать вместо мигрантов 

Ura.Ru 18 минут назад
Россиянам предложили поработать вместо мигрантов
Фото: URA.RU
Число трудовых мигрантов в России снизилось почти на четверть по сравнению с сентябрем прошлого года. Об этом журналистам сообщили в МВД.

«Согласно данным статистической отчетности МВД России по состоянию на 30 сентября 2020 года в РФ осуществляют трудовую деятельность более 1 млн 795 тысяч иностранных граждан (на 30 сентября 2019-го — 2 млн 316,2 тысяч — 22,5%)», — рассказали в ведомстве «Известиям».

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов считает, что сокращение числа мигрантов можно компенсировать вахтовыми рабочими. По его словам, в России этой осенью проявился дефицит работников в сфере ЖКХ, строительства и обслуживания.
Депутат отметил, что острая нехватка строителей ощущается в Татарстане, и «при правильной системе организации трудоустройства вопрос замещения можно бы было решить».

«Например, в близлежащих к Татарстану регионах есть люди, обладающие нужными навыками и опытом в строительной сфере. Нужно обеспечить работу вахтовым методом», — рассказал Нилов.

Такой опыт, по мнению депутата, можно применить и в столице.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в мигрантах. В противном случае это грозит серьезными ограничениями в росте экономики. При этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал усложнение процедуры получения права на работу для трудовых мигрантов.
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Общество , Дмитрий Медведев , Ярослав Нилов , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , МВД , газета "Известия" , Алжир , Ницца , Тунис , Франция
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