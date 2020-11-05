Павленского обвинили в пытках и насилии

Историю взаимоотношений с Павленским Шалыгина описала в книге «По лицу он меня не бил». В интервью Wonderzine Шалыгина призналась , что впервые рассказала кому-либо о насилии со стороны Павленского только после расставания с ним.

По словам Шалыгиной, она осознала уровень жестокости художника, когда он сидел в парижской тюрьме.

«Во Франции мы расстались на одиннадцать месяцев. И чем дольше мы были друг без друга, тем лучше мне было. Тем счастливее я себя чувствовала: я могла решать за себя, я не испытывала давления, которое было всегда, пока он был рядом», — заявила Оксана.

По ее словам, Павленский не просто избивал, его действия можно «сравнить с концентрационным лагерем по экстремальности».

При этом, по словам Оксаны, он «мыслил проектно», заявлял, что она заслужила самое ужасное отношение, сама в этом виновата и должна это принять.

«Я помню, у меня реально было чёрное тело, низ тела был чёрного цвета, ноги и всё остальное, дышать было больно, ощущение, что он мне пару рёбер сломал. Был период, когда он бил меня каждый день, мог просто по тем же синякам бить меня снова. На меня страшно было смотреть», — вспоминает женщина.

После одного эпизода Павленский стал насиловать свою сожительницу.

«Когда тебя бьют, это одно ощущение, а когда тебя насилуют — совершенно другое. Очень мало места остаётся в голове, куда можно спрятаться, чтобы не сойти с ума. Довольно сложно осознавать, что близкий человек может делать с тобой такое. Это происходило каждый вечер перед сном. Садистские изнасилования продолжались недолго, несколько дней, дальше они были уже не нужны», — рассказала Оксана.

По ее словам, Павленский бил ее ногами по туловищу, никогда не трогал лицо. Их общие дочери вспоминают, как он бил ее стулом. Попытки уйти заканчивались неудачно, однажды художник запер Шалыгину с девочками в квартире, а затем обвинял, что она хотела «поступить недостойно».

Оксана также рассказала, как ради Павленского отрезала себе палец. По ее словам, они расстались на полгода, и когда она захотела вернуться, он потребовал жертвы.

«Мне было плевать на своё тело. И только сейчас я понимаю, что на самом деле сделала с собой, — я действительно отрубила часть себя и, пусть и символически, отдала её другому человеку. Пётр очень гордился этим, говорил, что это метка на всю жизнь: любой мужчина увидит, что это было сделано ради него», — рассказала она.