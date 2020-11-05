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Милонова порадовало избрание трансгендера в США 

Вероника Полынина 18 минут назад
Милонов порадовался избранию трансгендера в сенат США
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Виталий Милонов порадовался избранию трансгендера Сары Макбрайд в сенат США.
Депутат выразил мнение, что американское общество «подсело на ганджубас» и «начало сходить с ума».

«Я понимаю, что мы должны толерантно относиться к психическим заболеваниям. Но когда человек в качестве одного из главных элементов своей избирательной кампании поднимает вопрос проблем в своих трусах, то этот человек, конечно, тяжело и системно болен. И, конечно, его избрание для общества не полезно. Поскольку Америка является нашим конкурентом, это решение должно радовать нас», — заявил Милонов в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По мнению народного избранника, чем больше трансгендеров будет в органах власти США, армии, разведке и т.д., тем легче будет России конкурировать с этой страной.
Милонов заявил, что в России у представителей секс-меньшинств нет шансов попасть в органы власти, потому что у них нет поддержки большинства.
Как сообщал «Рамблер», ранее демократ Сара Макбрайд стала первым в истории США открытым трансгендером, которая избралась в Сенат. Она одержала победу над республиканцем Стивом Вашингтоном.
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Комментарии 2
Общество , Виталий Милонов , Госдума , Сенат США , Радиостанция "Говорит Москва"
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