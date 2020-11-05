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Любовница Павленского обвинила его в пытках и садистских изнасилованиях 

Lenta.ru 21 минуту назад
Павленского обвинили в садистских изнасилованиях
Фото: The Ministry of Counterculture / YouTube
Бывшая любовница художника Петра Павленского Оксана Шалыгина обвинила его в пытках до почернения тела и садистских изнасилованиях, сравнив свое положение с пленницей концентрационного лагеря. Интервью с бывшей соратницей акциониста опубликовал портал Wonderzine в четверг, 5 ноября.
Шалыгина подчеркнула, что рассталась с Павленским в ноябре 2018 года, через два месяца после того, как его выпустили из тюрьмы во Франции. Она призналась, что до этого момента не понимала, в каком положении находится.

«То, что было во Франции, — это запредельный уровень жестокости. Это были не просто бытовые избиения — нет, это хуже. Это было уже пыткой, это можно сравнить с концентрационным лагерем по экстремальности», — заявила она.

Павленский говорил ей о том, что она «заслужила самое ужасное отношение», в то время как сам он поддерживал «имидж героя и спасителя».
Шалыгина поведала об избиениях, отметив, что художник в определенный период бил ее ежедневно, иногда целясь по синякам, оставшимся с прошлых побоев:

«Я помню, у меня реально было черное тело, низ тела был черного цвета, ноги и все остальное, дышать было больно, ощущение, что он мне пару ребер сломал».

«Садистские изнасилования продолжались недолго, несколько дней, дальше они были уже не нужны», — добавила она. Бывшая соратница художника также рассказала, что тот никогда не бил ее по лицу, только ногами по нижней части тела.
Павленский получил политическое убежище во Франции в январе 2017-го. Он покинул Россию вместе с Шалыгиной и двумя дочерьми, объяснив это тем, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы «Театра.doc». В октябре того же года акционист поджег Банк Франции. Его выпустили на свободу в сентябре 2018-го. В январе 2019-го его приговорили к трем годам тюремного заключения — из них к двум годам условно. Художник, к тому времени уже проведший 11 месяцев в предварительном заключении, остался на свободе.
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Комментарии 3
Общество , Оксана Шалыгина , Петр Павленский , Франция
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