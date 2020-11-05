МИД России призывает россиян отложить необязательные поездки за рубеж до стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Мы вновь обращаемся к нашим гражданам. По возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», — сказала она.
22 октября Захарова отмечала, что вторая волна COVID-19 может оказаться сильнее первой.