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МИД России призвал граждан отложить поездки за рубеж из-за COVID-19 

RT на русском 39 минут назад
МИД России призывает россиян отложить необязательные поездки за рубеж до стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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«Мы вновь обращаемся к нашим гражданам. По возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», — сказала она.

22 октября Захарова отмечала, что вторая волна COVID-19 может оказаться сильнее первой.
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Общество , Видео , Мария Захарова , МИД
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