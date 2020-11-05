В родительских чатах сделают рассылку из-за изнасилования детей 

Большинство родителей ошибочно считают, что точно знают, как обезопасить своих детей, однако это не так. Об этом заявила изданию «Подъём!» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова

Как сообщал «Рамблер», вечером 4 ноября 34-летний житель Истры заманил двух девочек семи и девяти лет в свой автомобиль, увез в неизвестном направлении и совершил преступления против их половой неприкосновенности. Некоторое время спустя девочки были обнаружены в машине и госпитализированы, а насильник — задержан.

По словам Мишоновой, большинство родителей уверено, что их дети никуда не уйдут с незнакомыми людьми.

«Но, к сожалению, дети продолжают уходить. Думаем, как еще донести. Сейчас будем обращать внимание родителей в чатах: школьных и детского сада. Мы видим, что информация нужна, постоянно, чтобы внутри у людей был этот маячок «в безопасности ли мой ребёнок?»», — пояснила она.

Омбудсмен отметила, что семье пострадавших девочек уже предложили помощь психолога.

«Мы готовы предложить помощь и поддержку всем детям, кто обратиться, в том числе со стороны семьи подозреваемого», — заверила она.

Ранее стало известно, что педофил из подмосковной Истры женат и воспитывает двух дочерей.