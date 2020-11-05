У Ефремова обнаружили квартиру за 80 млн рублей 

Актер Михаил Ефремов и его дочь Анна Мария до сих пор не оформили в собственность квартиру в центре Москвы , стоимость которой составляет около 80 миллионов рублей. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

По данным издания, в московской квартире в одном из самых знаменитых среди театралов доме в центре столицы ранее жила мать Ефремова, актриса Алла Покровская . А сейчас проживает его дочь.

Анна Мария утверждает, что квартира площадью 66,6 квадратных метра, кадастровой стоимостью почти 27 миллионов рублей, а реальной свыше 80 миллионов, оставлена ей бабушкой в наследство. При этом в выписке из Росреестра , которую привело издание, нет данных о собственниках.

«За год никто так и не оформил квартиру в собственность», — подчеркивается в статье.

Как писал «Рамблер», 8 июня Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада», водитель которого погиб.