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Сбылось предсказание Никиты Михалкова 

Павел Тиунов 15 минут назад
Сбылось предсказание Никиты Михалкова
Фото: ТАСС
Сбылось предсказание режиссера Никиты Михалкова, который отвел России главную роль в защите традиционных человеческих ценностей, сообщает телеканал «Царьград». Журналисты отметили, что в США впервые в истории членом Сената была избрана трансгендер.
Ранее в выпуске программы «Бесогон ТВ», опубликованном на YouTube, Никита Михалков заявил, что скоро Россия на сегодняшний день — единственная в мире страна, пропагандирующая традиционные человеческие ценности. Больше, по его словам, «это делать некому», поскольку большинство западных стран скатывается в «пропасть греха и стыда».
По мнению журналистов «Царьграда», в подтверждение слов режиссера несколько дней спустя стало известно, что в США сенатором стала трансгендер Сара Макбрайд от Демократической партии. Урожденная мужчиной, но ставшая впоследствии женщиной политик обошла своего ближайшего преследователя республиканца Стива Вашингтона.
Весной, как сообщал «Рамблер», несколько выпусков программы «Бесогон ТВ» были сняты с эфира телеканала «Россия-24». В нашумевших передачах режиссер рассказал, что американский миллиардер Билл Гейтс под видом вакцинации от коронавируса планирует вживлять жителям Земли чипы, и, как следствие, контролировать их. В результате Михалков заявил, что не может выпускать «Бесогон-ТВ» вместе с телеканалом, пообещал публиковать программу в Сети и подумать о её дальнейшем развитии.
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Общество , Билл Гейтс , Никита Михалков , Демократическая партия США , Царьград ТВ
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