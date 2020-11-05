«Белорусы меняют пластинку»: команда КВН из Минска спела о протестах на «Первом канале» 

«Мы сами выбрали и поставили пластинку. В какой-то момент мы даже перестали ее замечать. Но в конце она начала играть так громко, что наши голоса, голоса белорусов, перестали слышать. Поэтому сейчас вы становитесь свидетелями исторического момента — белорусы меняют пластинку», — такую речь произнес капитан команды.