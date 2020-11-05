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«Белорусы меняют пластинку»: команда КВН из Минска спела о протестах на «Первом канале» 

Мария Иванова 27 минут назад
«Белорусы меняют пластинку»: команда КВН из Минска спела о протестах на «Первом канале»
Фото: Instagram
Белорусская команда «Дети Тьюринга» выступила на «Голосящем КиВиНе» с номером, часть которого намекала на проходящие в стране протесты. Выступление белорусов опубликовано на сайте «Первого канала».

«Мы сами выбрали и поставили пластинку. В какой-то момент мы даже перестали ее замечать. Но в конце она начала играть так громко, что наши голоса, голоса белорусов, перестали слышать. Поэтому сейчас вы становитесь свидетелями исторического момента — белорусы меняют пластинку», — такую речь произнес капитан команды.

После этого пластинку в граммофоне действительно поменяли и началась песня о «ветре перемен».

«Время пришло расставить все по местам. Ветер перемен подул — поднять паруса. И пусть все услышат — у нас есть голоса», — спели «Дети Тьюринга».

Зал поддержал команду долгими аплодисментами.
Как сообщал «Рамблер», в последние месяцы в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
В конце октября Лукашенко заявил, что Белоруссия столкнулась с террористическими угрозами, так как протестующие «перешли красную черту». Позже генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что против «радикально настроенных» участников протестов могут возбудить дела о терроризме. По его словам, к концу октября против протестующих возбудили 657 дел о массовых беспорядках и насильственных действиях в отношении правоохранителей.
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Общество , Андрей Швед , Александр Лукашенко
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