13-летняя школьница забеременела из-за «дистанционки» 

Родители уверены, что 13-летняя школьница из Новосибирска забеременела от своего 14-летнего возлюбленного из-за закрытия школ и секций в пандемию коронавируса. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, после того, как из-за пандемии были переведены на дистанционное обучение школы, секции и детские студии, а потом школьников раньше отпустили на летние каникулы, мама отправила свою 13-летнюю дочь к бабушке в Искитим. Там та познакомилась с 14-летним спортсменом-волейболистом.

Парень все лето дарил девушке подарки, а родители видели, что между подростками вспыхнула первая любовь.

«Я их, конечно, предупреждала, но я не сумасшедшая мамочка, чтобы контролировать каждый шаг. Все было нормально, но в начале октября дочь призналась, что беременна. Я была в шоке», — рассказала изданию мать девушки, отметив, что дочь рассказала ей о своем интересном положении в 13 недель беременности.

По словам матери парня, подростки боялись, что родители отправят девушку на аборт, и хотели совместно растить ребенка.

«У детей были даже планы на недалекое будущее. Вот только не подумали, за счет чего будут строить семейный бюджет. Однако уже договорились о помолвке, свадьбе (…) Я думаю, что виновата дистанционка, карантин. Дети сначала сидели дома, потом наступило лето, но все кружки и секции закрыты — появилось много свободного времени», — заявила она.

В итоге семьи приняли решение, что мать девушки возьмет опеку над ребенком и вырастит внучку, как дочь.

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о жительницы города Железногорска Красноярского края, которая забеременела в 13 лет.

После вечеринки у друзей забеременела и 15-летняя россиянка. При этом школьница отказалась искать отца ребенка.