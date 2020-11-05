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WhatsApp анонсировал долгожданную функцию 

Алиса Селезнёва 48 минут назад
WhatsApp анонсировал долгожданную функцию
Фото: ТАСС
В WhatsApp в течение месяца станет доступна функция, которая позволит включать автоматическое исчезновение сообщений через неделю. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте мессенджера.

«Мы рады представить вам режим исчезающих сообщений в WhatsApp. Когда этот режим включен, новые сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней», — подчеркивается в сообщении.

В WhatsApp пояснили, что теперь беседы станут «еще более неуловимыми и конфиденциальными». Соответствующий режим сможет включить любой пользователь приложения, а в групповых чатах — админ.

«Режим станет доступен пользователям по всему миру в течение этого месяца», — говорится в сообщении.

«Рамблер» писал, что ранее WhatsApp представил новую бета-версию приложения для Andriod. В ней параметр «Отключить уведомления на год» заменен на «Отключить уведомления навсегда», скрыты кнопки голосового и видеозвонков в чатах с подтвержденными бизнес-аккаунтами и появилась функция Media Guidelines, позволяющая выравнивать стикеры и текст при редактировании изображений и видео. В новой бета-версии WhatsApp для iOS обеспечена полная поддержка iOS 14, исправлены некоторые ошибки, а панель поиска стала больше.
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