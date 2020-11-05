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Пока вы в маске: шесть главных симптомов коронавируса 

Сергей Василенок 1 час назад

Очки снизят риск заражения COVID-19: правда или миф

Китайские ученые из Наньчанского университета установили, что люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже. Специалисты объяснили это тем, что аксессуар не дает людям лишний раз трогать глаза, а также является барьером между окружающим миром и слизистой. Но действительно ли очки настолько эффективны, как о них говорят?
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В России не хватает врачей из-за COVID-19

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина заявила, что из-за пандемии коронавируса медицинская система перегружена, а также есть дефицит медработников. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, сейчас мы перегружены, мы — это вся медицинская общественность, и мы в общем-то тоже болеем. И, естественно, есть определенный дефицит кадров", — сказала Оксана Драпкина.

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Кремль назвал тревожной ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России тревожная, но под контролем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 5 ноября.

«Эпидемия развивается, она продолжается», — сказал он.

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Назван процент ложных тестов на COVID

Газета.Ru
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что 30-40% тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат. Его слова передает "Интерфакс".
Авдеев пояснил, что причина не в качестве тестов, а в способе взятия материала.
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Минздрав перечислил шесть главных симптомов коронавируса

Заболевшие COVID-19 сталкиваются с повышением температуры, слабостью, кашлем, отдышкой, головной болью и болью в горле. Эти шесть главных симптомов назвал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, передает РИА Новости в четверг, 5 ноября.
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Общество , Видео , Сергей Авдеев , Дмитрий Песков , Минздрав РФ , Газета.Ru , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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