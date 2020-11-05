Пока вы в маске: шесть главных симптомов коронавируса 

Китайские ученые из Наньчанского университета установили, что люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже. Специалисты объяснили это тем, что аксессуар не дает людям лишний раз трогать глаза, а также является барьером между окружающим миром и слизистой. Но действительно ли очки настолько эффективны, как о них говорят?

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России , директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина заявила, что из-за пандемии коронавируса медицинская система перегружена, а также есть дефицит медработников. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, сейчас мы перегружены, мы — это вся медицинская общественность, и мы в общем-то тоже болеем. И, естественно, есть определенный дефицит кадров", — сказала Оксана Драпкина.

Ситуация с коронавирусом в России тревожная, но под контролем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков . Его цитирует РИА Новости в четверг, 5 ноября.

«Эпидемия развивается, она продолжается», — сказал он.

Газета.Ru

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что 30-40% тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат. Его слова передает "Интерфакс".

Авдеев пояснил, что причина не в качестве тестов, а в способе взятия материала.

Заболевшие COVID-19 сталкиваются с повышением температуры, слабостью, кашлем, отдышкой, головной болью и болью в горле. Эти шесть главных симптомов назвал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, передает РИА Новости в четверг, 5 ноября.