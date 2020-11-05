«Они террористы»: москвичи угрожают доставщикам еды 

Инициативная группы жителей московских Хамовников потребовала пустить их на склад доставки, угрожая охране, и вызвала полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов не нашли террористов, о которых говорили жители, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, жителям столицы не понравилось, что в здание на Кооперативной улице постоянно приходят курьеры с сумками и возят тачки. Завсегдатаи местных чатов в мессенджерах пришли с проверкой, потребовав пустить их внутрь.

Сотрудник службы доставки рассказал, что толпа людей была настроена агрессивно, пыталась оттеснить охрану и выбить дверь.

«Было страшно. Честно, было страшно, что они могут прорваться. Их там все-таки было много», — пояснил он.

Mash отметил, что собравшиеся у склада жители вызвал полицию и заявили, что в помещении скрываются террористы, однако силовики нашли там «только кладовщиков и пару испуганных курьеров».

«Работа доставки встала, инициаторы из вотсаппа хотят устроить сход, склад готовится подать иск», — отмечает Telegram-канал.

«Рамблер» писал, что в апреле курьеры устроили массовую драку в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в районе станции метрополитена «Электросила» напротив входа в ресторан сети «Макдоналдс» (McDonald’s). О причинах его возникновения и последствиях не сообщалось.