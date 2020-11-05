По его словам, в большинстве случаев (90 процентов) у пациентов с коронавирусом температура поднимается до 37,5 градуса. Еще примерно 40 процентов жалуются на повышенную утомляемость, столько же — на кашель.

Реже у больных COVID-19 начинается отдышка (30 процентов) и головная боль (20 процентов). Самым редким проявлением инфекции Авдеев назвал боль в горле — с таким симптомом сталкивается около 10 процентов заболевших.