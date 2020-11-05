Андрей Пивоваров потребовал пять миллионов от Соловьева 

В октябре родившийся в Москве и получивший статус беженца во Франции чеченец обезглавил в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. В ходе церемонии прощания с Пати президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция будет защищать свободу и не откажется от карикатур.

Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нармагомедов назвал его за это тварью и попросил бога обезобразить его лицо и лица всех его последователей. Пивоваров назвал заявление спортсмена недопустимым. Соловьев назвал коллегу за это негодяем, ничтожеством и мерзкой сволочью.

Пивоваров отреагировал на это тем, что подал к Соловьеву иск о защите чести и достоинства, потребовав взыскать с него пять миллионов рублей. Журналист заявил, что если в России есть суды, то он получит астрономическую сумму, и пообещал пожертвовать ее в полном размере на поддержку политических заключенных.