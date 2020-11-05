Россияне отказались от отдыха в Турции 

Если границы Турции для россиян будут закрыты, то большинство опрошенных (93%) спокойно это воспримут. Все дело в том, что респонденты не планировали туда ехать в столь опасное для здоровья время. Опрос проводился с 3-5 ноября на портале «Рамблер». 4% участников назвали ситуацию критической (в случае закрытия границ). Они планировали посетить данную страну в ближайшем будущем. А 3% проголосовавших уже успели недавно туда съездить. Повторно посещать Турцию они не планировали.

Более половины опрошенных (63%) считают, что для предотвращения распространения коронавируса необходимо закрыть все границы для россиян. Они опасаются того, что именно те граждане, которые посетили другие страны, являются основными переносчиками заболевания. 31% россиян придерживаются противоположного мнения. Они считают, что необходимо принимать иные меры (например, строгий карантин по приезду, быстрое тестирование в аэропорту при въезде в РФ как обязательное условие). А 6% участников затруднились оценить ситуацию.

Многие россияне (65%) не столь хорошо отзываются о системе тестирования на COVID-19 в России. По их мнению, быстрое тестирование стоит слишком дорого, а результаты бесплатного приходится ждать несколько дней. 21% респондентов ничего не знают о данной системе. 14% участников считают, что все продумано правильно.

Выяснилось, что более половины россиян (72%) не выбрали бы отдых в Турции, если бы другие границы были открыты. 21% опрошенных сомневаются в том, что посетили бы Турцию в таком случае, однако этого не исключили. 7% проголосовавших поехали бы в Турцию в любом случае.

В исследовании приняли участие 2008 человек.