Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Россияне отказались от отдыха в Турции 

Лера Букина 1 час назад
Россияне отказались от отдыха в Турции
Фото: Рамблер
Если границы Турции для россиян будут закрыты, то большинство опрошенных (93%) спокойно это воспримут. Все дело в том, что респонденты не планировали туда ехать в столь опасное для здоровья время. Опрос проводился с 3-5 ноября на портале «Рамблер». 4% участников назвали ситуацию критической (в случае закрытия границ). Они планировали посетить данную страну в ближайшем будущем. А 3% проголосовавших уже успели недавно туда съездить. Повторно посещать Турцию они не планировали.
Более половины опрошенных (63%) считают, что для предотвращения распространения коронавируса необходимо закрыть все границы для россиян. Они опасаются того, что именно те граждане, которые посетили другие страны, являются основными переносчиками заболевания. 31% россиян придерживаются противоположного мнения. Они считают, что необходимо принимать иные меры (например, строгий карантин по приезду, быстрое тестирование в аэропорту при въезде в РФ как обязательное условие). А 6% участников затруднились оценить ситуацию.
Многие россияне (65%) не столь хорошо отзываются о системе тестирования на COVID-19 в России. По их мнению, быстрое тестирование стоит слишком дорого, а результаты бесплатного приходится ждать несколько дней. 21% респондентов ничего не знают о данной системе. 14% участников считают, что все продумано правильно.
Выяснилось, что более половины россиян (72%) не выбрали бы отдых в Турции, если бы другие границы были открыты. 21% опрошенных сомневаются в том, что посетили бы Турцию в таком случае, однако этого не исключили. 7% проголосовавших поехали бы в Турцию в любом случае.
В исследовании приняли участие 2008 человек.
Видео дня. В СИЗО подменили арестанта за карточный долг
Комментарии
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
00:07
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
00:43
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
00:25
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
Происшествия Криминал
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
00:09
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
В мире Происшествия
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
00:33
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
В мире Общество
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
02:19
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
Происшествия
Появилось видео протаранившего университет автобуса
00:15
Появилось видео протаранившего университет автобуса
Происшествия
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
04:25
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
00:46
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
В мире
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
00:26
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение