Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Россиян предупредили о ложных симптомах коронавируса 

Ura.Ru 1 час назад
Россиян предупредили о ложных симптомах коронавируса
Фото: Reuters
Люди с повышенной тревожностью могут ощущать симптомы коронавируса, когда физически совершенно здоровы. Об этом рассказала психотерапевт Яна Якупова.

«У здорового человека может повыситься температура, возникнуть головная и мышечная боль, а также появиться чувство сдавленности в грудной клетке и нехватки воздуха», — передает агентство News.ru со ссылкой на Якупову.

По ее словам, ложные симптомы коронавируса могут появиться, если знакомые или родные человека ранее были заражены COVID-19.
Собянин: ситуация с COVID в Москве ухудшилась
Психотерапевт подчеркнула, что в группе риска находятся люди с повышенной тревожностью и творческие личности. Также ложные симптомы возникают у тех, кому не хватает поддержки и внимания. Якупова уверена, что это связано с самовнушением.
Врач посоветовала тревожным людям отказаться от просмотра новостей о коронавирусе. Не стоит читать о симптомах и проявлениях COVID-19, уверена психотерапевт.
Видео дня. В СИЗО подменили арестанта за карточный долг
Ura.Ru: последние новости
В РПЦ ответили папе Римскому на регистрацию однополых браков В РПЦ ответили папе Римскому на регистрацию однополых браков Онищенко оценил риск закрытия детских садов по России Онищенко оценил риск закрытия детских садов по России Ученые нашли необычный способ облегчить коронавирус Ученые нашли необычный способ облегчить коронавирус
Комментарии 1
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
00:07
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
00:43
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
00:25
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
Происшествия Криминал
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
00:09
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
В мире Происшествия
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
00:33
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
В мире Общество
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
02:19
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
Происшествия
Появилось видео протаранившего университет автобуса
00:15
Появилось видео протаранившего университет автобуса
Происшествия
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
04:25
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
00:46
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
В мире
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
00:26
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение