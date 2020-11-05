Замерзающая без отопления россиянка обратились к Путину 

Жительница ЗАТО Фокино рассказала, что ее дом до сих пор не отапливается, несмотря на похолодание, и она обратилась к президенту России Владимиру Путину . Об этом пишет ИА DEITA.RU.

По словам женщины, которая записала видеообращение, проблемы с отоплением возникли в доме № 51 на улице Карла Маркса. При этом еще 24 октября в управляющей компании заявили, что в подвале дома ведется капитальный ремонт, и подрядчик никак его не закончит. В свою очередь, в подрядной организации ей пообещали, что вот-вот объект будет сдан, и отопление в доме появится.

Женщина подчеркнула, что обратилась в администрацию города, в правительство края, а 2 ноября написала президенту РФ.

«Уважаемые чиновники, мы будем как-то решать этот вопрос, я надеюсь?» — поинтересовалась она в видеообращении.

При этом, по данным издания, к концу недели минусовые температуры в городе ожидаются не только ночью, но и днем.

«Рамблер» писал, что ранее в ряде российских регионов, несмотря на начало отопительного сезона, жители остались без тепла.

По информации газеты «Известия», число жалоб по всей стране на аварии в этом году увеличилось вдвое. При этом проведенная Общероссийским народным фронтом проверка показала, что износ котельных составил 60 процентов, а тепловых сетей — 65.