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Замерзающая без отопления россиянка обратились к Путину 

Алиса Селезнёва 9 минут назад
Замерзающая без отопления россиянка обратились к Путину
Фото: РИА Новости
Жительница ЗАТО Фокино рассказала, что ее дом до сих пор не отапливается, несмотря на похолодание, и она обратилась к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет ИА DEITA.RU.
По словам женщины, которая записала видеообращение, проблемы с отоплением возникли в доме № 51 на улице Карла Маркса. При этом еще 24 октября в управляющей компании заявили, что в подвале дома ведется капитальный ремонт, и подрядчик никак его не закончит. В свою очередь, в подрядной организации ей пообещали, что вот-вот объект будет сдан, и отопление в доме появится.
Женщина подчеркнула, что обратилась в администрацию города, в правительство края, а 2 ноября написала президенту РФ.

«Уважаемые чиновники, мы будем как-то решать этот вопрос, я надеюсь?» — поинтересовалась она в видеообращении.

При этом, по данным издания, к концу недели минусовые температуры в городе ожидаются не только ночью, но и днем.
«Рамблер» писал, что ранее в ряде российских регионов, несмотря на начало отопительного сезона, жители остались без тепла.
По информации газеты «Известия», число жалоб по всей стране на аварии в этом году увеличилось вдвое. При этом проведенная Общероссийским народным фронтом проверка показала, что износ котельных составил 60 процентов, а тепловых сетей — 65.
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Общество , Владимир Путин , РИА "Дейта"
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