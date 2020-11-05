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Россиян предупредили о резком похолодании 

Алиса Селезнёва 52 минуты назад
Россиян ждет резкое похолодание
Фото: ТАСС
В европейской части России на следующей неделе ожидается снижение температуры воздуха на семь — восемь градусов. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик предупредил, что теплая погода продержится до конца недели, а затем центральная часть России окажется в зоне действия холодной части антициклона и столбики термометра упадут до минусовых значений.

«Ночные температуры будут от минус двух до плюс двух, а дневные — четыре-шесть градусов. То есть ночные понизятся сразу на семь-восемь градусов, а дневные — на четыре-шесть градусов», — пояснил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России также добавил, что такое похолодание продлится «до середины следующей недели точно».

«Может быть, это похолодание будет и более длительным, но снега, кстати, не ожидается в это время», — отметил он.

«Рамблер» писал, что ранее в Роспотребнадзоре объяснили связь погоды с коронавирусом.
Замглавы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что риск заражения коронавирусом, как и другими вирусами, обостряется в холодное время года, так как переохлаждение делает организм более восприимчивым к инфекциям.
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Общество , Роман Вильфанд , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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