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Навальному выставят новый счет за «небольшие услуги» в немецкой клинике 

Слово и Дело 20 минут назад
Навальному выставят новый счет за «небольшие услуги»
Фото: РИА Новости
Лечение блогера Алексея Навального в берлинской клинике Charite еще не закончилось. Основателю ФБК выставили еще один счет "за небольшие услуги" в медучреждении.
Информацию о том, что лечение основателя признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК1) не закончено, подтвердили в Берлинском Сенате. Telegram-канал "Незыгарь" получил официальный ответ от местного правительства на вопросы, связанные с пребыванием блогера в ФРГ.
На квартиру Навального нашёлся претендент
Согласно сообщению, блогеру выставили еще один счет "за небольшие услуги" в Charite, однако неизвестно, кто собирается его оплачивать. Личность тех, кто финансирует охрану основателя ФБК в больнице, также остается под вопросом, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).
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Ситуация с Навальным свидетельствует о том, что его терапию оплачивают либо лояльные к организации блогера лица, либо это производится за счет средств налогоплательщиков Германии. Неясным остается и то, кто оплатит последнюю "услугу" в клинике для основателя ФБК, либо почему он скрывает имена своих спонсоров. Сам Алексей Навальный ничего не рассказывал о дальнейшем пребывании в Charite.
Включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Комментарии 21
Общество , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией , РИА ФАН , Германия
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