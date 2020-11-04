Навальному выставят новый счет за «небольшие услуги»

Лечение блогера Алексея Навального в берлинской клинике Charite еще не закончилось. Основателю ФБК выставили еще один счет "за небольшие услуги" в медучреждении.

Информацию о том, что лечение основателя признанного иноагентом в РФ " Фонда борьбы с коррупцией " (ФБК1) не закончено, подтвердили в Берлинском Сенате. Telegram-канал " Незыгарь " получил официальный ответ от местного правительства на вопросы, связанные с пребыванием блогера в ФРГ.

Согласно сообщению, блогеру выставили еще один счет "за небольшие услуги" в Charite, однако неизвестно, кто собирается его оплачивать. Личность тех, кто финансирует охрану основателя ФБК в больнице, также остается под вопросом, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

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Ситуация с Навальным свидетельствует о том, что его терапию оплачивают либо лояльные к организации блогера лица, либо это производится за счет средств налогоплательщиков Германии. Неясным остается и то, кто оплатит последнюю "услугу" в клинике для основателя ФБК, либо почему он скрывает имена своих спонсоров. Сам Алексей Навальный ничего не рассказывал о дальнейшем пребывании в Charite.

Включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.