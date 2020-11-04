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«Никаких иллюзий»: Познер о перспективах отношений с Америкой 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Никаких иллюзий»: Познер о перспективах отношений с США
Фото: РИА Новости
Владимир Познер считает, что сейчас у России с Соединенными Штатами настолько плохие отношения, что кто бы ни был избран там президентом — ничего не изменится. Об этом рассказала teleprogramma.pro.

«Отношения с Америкой сейчас настолько скверные, что ожидать какого-то серьезного изменения, кто бы ни был у власти — Байден или Трамп — не приходится. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться еще четыре года. Так что я бы не строил никаких иллюзий по поводу изменения ситуации к лучшему. Я так не думаю», — уверен телеведущий.

Кстати, сам Познер уже проголосовал на выборах в США. Правда за кого — не захотел говорить. Журналист имеет американское гражданство, следовательно, может участвовать в выборе президента.
Познер: «Мне стало жалко Америку»
Как ранее писал «Рамблер», охлаждение отношений между Россией и Западом длится уже на протяжении более 10 лет, заявил телеведущий Владимир Познер. По его словам, тому есть ряд причин.
Видео дня. В Сиэтле начались протесты после закрытия предвыборных участков
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Общество , Владимир Познер
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