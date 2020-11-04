«Никаких иллюзий»: Познер о перспективах отношений с США

«Отношения с Америкой сейчас настолько скверные, что ожидать какого-то серьезного изменения, кто бы ни был у власти — Байден или Трамп — не приходится. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться еще четыре года. Так что я бы не строил никаких иллюзий по поводу изменения ситуации к лучшему. Я так не думаю», — уверен телеведущий.